Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln

Streber

SAT.1Staffel 9Folge 103
Folge 103: Streber

22 Min.Ab 12

Nach einer Abschlussfeier wird der Sportlehrer Malte Haase tot auf der Schultoilette gefunden. Sein Hinterteil ist nackt und skurril geschminkt. Die Liste der Tatverdächtigen ist lang, denn augenscheinlich vergriff sich der unbeliebte Pädagoge immer wieder an seinen Schülerinnen.

