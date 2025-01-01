Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln
Folge 104: Unter die Haube gekommen
22 Min.Ab 12
Jana Heiner wird kurz vor ihrer Hochzeit von einem Auto überfahren. Doch schnell gibt es erste Zweifel. War es wirklich nur ein Unfall? Die Kommissare ermitteln im Umfeld des Opfers und stoßen auf eine bittere Wahrheit.
Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln
Alle 13 Staffeln und Folgen
Genre:Krimi-Drama, Dokusoap
Produktion:DE, 2003
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1