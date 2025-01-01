Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln
Folge 105: Annas Abschied
22 Min.Ab 12
Kurz nachdem der Ermittler Christian König seine langjährige Lebensgefährtin Anna Hansen in flagranti mit einem Unbekannten erwischt, wird dieser überfahren. Ist dem Kommissar eine Sicherung durchgebrannt, oder versucht jemand, dem erfahrenen Ermittler einen Mord anzuhängen?
Genre:Krimi-Drama, Dokusoap
Produktion:DE, 2003
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1