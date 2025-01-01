Zum Inhalt springenBarrierefrei
Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln

SAT.1Staffel 9Folge 105
22 Min.Ab 12

Kurz nachdem der Ermittler Christian König seine langjährige Lebensgefährtin Anna Hansen in flagranti mit einem Unbekannten erwischt, wird dieser überfahren. Ist dem Kommissar eine Sicherung durchgebrannt, oder versucht jemand, dem erfahrenen Ermittler einen Mord anzuhängen?

SAT.1
