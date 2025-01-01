Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln
Folge 107: Zauberhaft
22 Min.Ab 12
Der Amateurzauberer Paul Weber wird während einer Probe heimtückisch erstochen. Als die Kommissare unter den Kleinkünstlern nach dem Täter suchen, müssen sie feststellen, dass nichts ist, wie es scheint und jede Spur einen doppelten Boden hat.
Genre:Krimi-Drama, Dokusoap
Produktion:DE, 2003
Altersfreigabe:
12
