Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln
Folge 112: Taktlos
22 Min.Ab 12
Ein totgeprügelter Beatboxer, ein Kreis von Skurrilitäten und ein zweifelhafter Wettbewerb rufen die Kommissare aus ihrem Wochenende zurück. Im Tötungsdelikt Kai Behrens überschlagen sich die Ereignisse, und gerade als der Täter gefasst scheint, nimmt der Fall eine unerwartete Wendung.
Genre:Krimi-Drama, Dokusoap
Produktion:DE, 2003
Altersfreigabe:
12
