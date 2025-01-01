Zum Inhalt springenBarrierefrei
Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln

Die dumme Ziege

SAT.1Staffel 9Folge 114
Folge 114: Die dumme Ziege

22 Min.Ab 12

Die attraktive Bäuerin Susanne Liebig wird in ihrem eigenen Ziegenstall brutal mit einer Mistgabel erstochen. Der einzige Zeuge: Ziegenbock Hermann. Fesseln und Knebel lassen darauf schließen, dass die Tat geplant war. Doch was hat es mit den blutigen Fußsohlen des Opfers auf sich?

