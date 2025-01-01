Zum Inhalt springenBarrierefrei
Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln

Der Querulant

SAT.1Staffel 9Folge 120
Der Querulant

Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln

Folge 120: Der Querulant

22 Min.Ab 12

Der rechtsradikale Winfried Fischer wird tot im Waschkeller eines Mehrfamilienhauses aufgefunden. Die Liste der Tatverdächtigen ist lang, denn bei den Hausbewohnern war der Fremdenhasser nicht sonderlich beliebt. Die Kommissare nehmen die Ermittlungen auf, doch scheinbar will niemand etwas gesehen haben.

