Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln

Schwarze Träume

SAT.1Staffel 9Folge 126
Schwarze Träume

Schwarze TräumeJetzt kostenlos streamen

Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln

Folge 126: Schwarze Träume

22 Min.Ab 12

Eine Leiche im Keller ist für Bestatter Arno Nitschke an sich nichts Ungewöhnliches. Doch nun ist er selber tot, erstochen mit einer Kannibalengabel. Das exotische Mordwerkzeug gibt den Kommissaren Rätsel auf. Haben sie es mit einem grausamen Ritualmord zu tun?

Weitere Folgen in Staffel 9

Alle Staffeln im Überblick

Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln
SAT.1
Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln

Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln

Alle 13 Staffeln und Folgen