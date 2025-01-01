Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln
Folge 130: Verkauft
22 Min.Ab 12
Der Zuhälter Gregor Triebel wird erstochen aufgefunden. Die Kommissare ermitteln und bekommen es mit geldgierigen Menschenhändlern, gequälten Prostituierten und einem mysteriösen anonymen Anruf zu tun ...
