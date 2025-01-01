Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln
Folge 135: Liebe, Lust und Latex
22 Min.Ab 12
Die Hausfrau Kyra Möller liegt tot in einem Stundenhotel. Ihr ganzer Körper ist mit Flüssiglatex überzogen, der mit Blausäure vergiftet wurde. Was hat die Mutter zweier Kinder im Bordell gemacht? Zwischen Fetisch-Club und Familien-Idylle suchen die Kommissare nach dem Täter.
