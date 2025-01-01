Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln

Das Spiel ist aus

SAT.1Staffel 9Folge 136
Das Spiel ist aus

Das Spiel ist ausJetzt kostenlos streamen

Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln

Folge 136: Das Spiel ist aus

22 Min.Ab 12

Nichts ahnend öffnet Mona Keller ihrem Mörder die Tür, der sie mit sechs Messerstichen tötet. Monas Hilfeschreie werden nicht gehört, ihre Leiche erst nach drei Tagen gefunden. Das Opfer gibt den Kommissaren Rätsel auf, denn die Einstiche sind merkwürdig angeordnet.

Weitere Folgen in Staffel 9

Alle Staffeln im Überblick

Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln
SAT.1
Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln

Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln

Alle 13 Staffeln und Folgen