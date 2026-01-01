Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln

Liebessaison

SAT.1Staffel 9Folge 140
Liebessaison

LiebessaisonJetzt kostenlos streamen

Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln

Folge 140: Liebessaison

22 Min.Ab 12

Giovanni Ligatori wird tot in seiner eigenen Eisdiele gefunden. Es stellt sich heraus, dass der verheiratete Eisverkäufer seine Finger nicht von hübschen Frauen lassen konnte und zahlreiche Affären hatte. Doch dies ist nicht das einzige Geheimnis, was der italienische Gigolo mit ins Grab nimmt ...

Weitere Folgen in Staffel 9

Alle Staffeln im Überblick

Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln
SAT.1
Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln

Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln

Alle 13 Staffeln und Folgen