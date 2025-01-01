Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln
Folge 142: Tödliches Jubiläum
22 Min.Ab 12
Tödlicher Grillspaß - Der leidenschaftliche Camper Klaus Meier wird erdrosselt aufgefunden. Seine Campingplatzfreunde sind entsetzt. Die Kommissare ermitteln und finden heraus, dass das Opfer kurz vor seinem Tod Sex hatte, aber mit wem?
