Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln
Folge 145: Verdorben
22 Min.Ab 12
Salmonellen-Alarm auf dem Präsidium - tückische Bakterien setzen die Kommissare außer Gefecht. Doch wer soll nun den gewaltsamen Tod des 19-jährigen Schülers Jens Grothe aufklären? Während die Kommissare ans Bett gefesselt sind, übernehmen Christian König und Amir Malik das Kommando und stoßen dabei auf eine unfassbare Familientragödie.
Genre:Krimi-Drama, Dokusoap
Produktion:DE, 2003
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1