Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln

Trügerische Fassade

SAT.1Staffel 9Folge 146
Trügerische Fassade

Trügerische FassadeJetzt kostenlos streamen

Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln

Folge 146: Trügerische Fassade

22 Min.Ab 12

Mord auf offener Straße: Die Kegelschwester Johanna Kerben wird nach einem Vereinstreffen kaltblütig überfahren. Schnell wird klar, dass das Opfer mehr Feinde als Freunde hatte. Während Conny Niedrig unter Hochdruck ermittelt, flirtet Bernie Kuhnt lieber mit den Polizeischülerinnen eines Seminars.

Weitere Folgen in Staffel 9

Alle Staffeln im Überblick

Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln
SAT.1
Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln

Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln

Alle 13 Staffeln und Folgen