Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln
Folge 147: Aus der Traum
22 Min.Ab 12
Tod auf dem Parkplatz: Die 29-jährige Bürokauffrau Inga Esser wird erwürgt in ihrem Auto aufgefunden. Ihre sexy Kleidung wirft Fragen auf. Hat die attraktive Frau ein Doppelleben geführt und nebenbei als Prostituierte gearbeitet? Die Kommissare stoßen bei ihren Ermittlungen auf ein dunkles Geheimnis.
Alle 13 Staffeln und Folgen
Genre:Krimi-Drama, Dokusoap
Produktion:DE, 2003
Altersfreigabe:
12
