Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln

Opfer der Gewalt

SAT.1Staffel 9Folge 148
Folge 148: Opfer der Gewalt

22 Min.Ab 12

Wenn aus Liebe Hass wird - die misshandelte Julia Schaf flieht aus Angst vor ihrem brutalen Mann in ein Frauenhaus. Kurz darauf wird die junge Frau erstochen in einem Wald gefunden. Hat ihr Mann sie aufgespürt und das in die Tat umgesetzt, was er ihr jahrelang angedroht hatte?

SAT.1
