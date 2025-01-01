Zum Inhalt springenBarrierefrei
SAT.1Staffel 9Folge 149
Folge 149: Krankhaftes Verlangen

22 Min.Ab 12

Prügel, Prostitution und perverse Spiele - die 18-jährige Cindy Jansen geht auf den Strich. Als Heinz Schmitz, der Lebensgefährte ihrer Mutter, das rausbekommt, rastet er aus. Doch kurze Zeit später ist er tot. Bei ihrer Suche nach dem Täter stoßen die Kommissare auf eine zerrüttete Familie, in der Gewalt an der Tagesordnung ist.

SAT.1
