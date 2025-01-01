Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln
Folge 150: Tödlicher Kaufrausch
22 Min.Ab 12
Die kaufsüchtige Prostituierte Melanie Mahler liegt mit gebrochenem Genick in ihrem Badezimmer. Erste Spuren führen ins Rotlichtmilieu. Doch dann finden die Kommissare heraus, dass die Tote ihre gesamte Familie in den finanziellen Ruin getrieben hat und stoßen auf ein erschütterndes Familiendrama.
Genre:Krimi-Drama, Dokusoap
Produktion:DE, 2003
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1