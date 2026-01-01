Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln
Folge 25: Der König der Schützen
22 Min.Ab 12
Der 43-jährige Horst Kaminski ist erfolgreicher Sportschütze. Doch der Gewinn der Schützenkrone wird ihm zum Verhängnis: Ein Unbekannter erschießt ihn aus dem Hinterhalt. Wurde er tragisches Opfer eines Raubüberfalls oder hatte noch jemand eine Rechnung mit ihm offen und beging den Mord aus einem persönlichen Motiv heraus?
Weitere Folgen in Staffel 9
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln
Alle 13 Staffeln und Folgen
Genre:Krimi-Drama, Dokusoap
Produktion:DE, 2003
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1