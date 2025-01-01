Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln
Folge 29: Hinter Deinem Rücken
22 Min.Ab 12
Die 27-jährige Gerti erlebt in ihrer Ehe die Hölle. Doch um von ihrem brutalen Ehemann Kurt Frenzel loszukommen, braucht sie dringend Geld. In ihrer Verzweiflung geht sie dafür auf dem Wohnwagenstrich anschaffen. Ein unüberlegter Schritt, den Gerti schließlich mit ihrem Leben bezahlt. Ist der Mörder unter ihren Freiern zu suchen, oder ist der Ehemann diesmal zu weit gegangen?
Genre:Krimi-Drama, Dokusoap
Produktion:DE, 2003
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1