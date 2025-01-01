Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln
Folge 33: Verzockt
22 Min.Ab 12
Die Spielhallenangestellte Bettina Kraus erlebt einen tierischen Überfall: Ein Unbekannter mit Froschmaske schlägt sie nieder und raubt sie aus. Ist die Tat dem Konto eines Serientäters zuzuschreiben oder steckt ein persönlich motivierter Grund hinter dem Vorfall? Die Kommissare nehmen die Verfolgung des Unbekannten auf und entdecken bei ihren Ermittlungen so manch schmutziges Geheimnis ...
Weitere Folgen in Staffel 9
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln
Alle 13 Staffeln und Folgen
Genre:Krimi-Drama, Dokusoap
Produktion:DE, 2003
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1