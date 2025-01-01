Zum Inhalt springenBarrierefrei
Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln

Glanzleistung

SAT.1Staffel 9Folge 41
Folge 41: Glanzleistung

22 Min.Ab 12

Nach einem Einbruch in ein Juweliergeschäft finden die Kommissare zwar eine Menge Blut, aber keine Leiche. Conny und Bernie stehen vor einem Rätsel. Bei ihren Ermittlungen gehen sie jedem noch so kleinen Hinweis nach. Doch am Ende sind selbst sie überrascht, welches Geheimnis sich tatsächlich hinter der Tat verbirgt ...

