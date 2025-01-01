Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln
Folge 44: Ohne jede Chance
22 Min.Ab 12
Tödlicher Unfall mit Fahrerflucht: Die 18-jährige Saskia Ruland wird von einem skrupellosen Autofahrer überfahren und sterbend am Straßenrand liegen gelassen. Ihr Vater glaubt, den Mörder zu kennen, aber die Kommissare zweifeln an seiner Aussage ...
Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln
Genre:Krimi-Drama, Dokusoap
Produktion:DE, 2003
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1