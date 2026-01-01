Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln
Folge 50: Eingeengt
22 Min.Ab 12
Ein toter Steuerberater in Strapsen, eine scheinbar ahnungslose Ehefrau und viele ungeklärte Fragen - der Mord an Frank Steinberg gibt nicht nur den Kommissaren Rätsel auf. Die erste Spur führt ins Swinger-Milieu und endet in einem Amoklauf.
Genre:Krimi-Drama, Dokusoap
Produktion:DE, 2003
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1