Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln

Gut gesaugt ist halb gewonnen

SAT.1Staffel 9Folge 54
Gut gesaugt ist halb gewonnen

Folge 54: Gut gesaugt ist halb gewonnen

22 Min.Ab 12

Nachdem die 43-jährige Britta Welter einen Staubsaugervertreter verführt hat, verschwindet sie plötzlich spurlos. Die Kommissare bringen in Erfahrung, dass die Hausfrau keine Kostverächterin in Sachen Sex war und sie ständig wechselnde Liebhaber hatte. Wurden ihr nun die erotischen Eskapaden zum Verhängnis?

SAT.1
