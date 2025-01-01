Zum Inhalt springenBarrierefrei
Bewusstlos

SAT.1Staffel 9Folge 62
Folge 62: Bewusstlos

22 Min.Ab 12

Ein Serienmörder verbreitet Angst und Schrecken. Als ihm auch Kommissarin Katrin Becker in die Hände fällt, gibt es ein böses Erwachen: Hat er ihr ein Betäubungsmittel in ihren Drink gekippt und sie anschließend vergewaltigt? Von Zweifel und Scham hin- und hergerissen verschweigt sie vorerst ihren Kollegen die Tat ...

