Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln
Folge 66: Melodie des Todes
22 Min.Ab 12
Nadya Sahid ist eine Mitarbeiterin des Geigen-Wunderkinds Racine. Doch als sie nach einem Konzert erstochen in der Umkleidekabine gefunden wird, stehen die Kommissare vor einem Rätsel. Galt der Anschlag tatsächlich ihr oder wollte der Täter ursprünglich der begabten und erfolgreichen Geigerin nach dem Leben trachten?
Weitere Folgen in Staffel 9
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln
Alle 13 Staffeln und Folgen
Genre:Krimi-Drama, Dokusoap
Produktion:DE, 2003
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1