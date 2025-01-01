Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln
Folge 67: Unter Beschuss
22 Min.Ab 12
Als Kommissarin Nina Schmeuser zu einem Einsatz gerufen wird, ahnt sie noch nicht, welche Ausmaße das Ganze noch annehmen wird: Es handelt sich um einen Banküberfall mit Geiselnahme. Just in dem Moment, als es der Geisel gelingt, sich loszureißen, schießt der Bankräuber blindlings auf die Polizeibeamtin. Als die das Feuer erwidert, trifft sie die Geisel Claudia Mattes lebensgefährlich ...
Genre:Krimi-Drama, Dokusoap
Produktion:DE, 2003
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1