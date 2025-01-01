Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln
Folge 69: Gewaltiger Hass
22 Min.Ab 12
Rainer Klasen war auf dem Weg nach Hause - doch dort kam er nie an. Er wurde in dieser Nacht auf dem Weg zu seiner Familie brutal vom Fahrrad gerissen und erbarmungslos zu Tode getreten. Die Kommissare stehen vor einem Rätsel. Denn selbst die hartgesottenen Beamten schockiert die Brutalität des Täters ...
Weitere Folgen in Staffel 9
Genre:Krimi-Drama, Dokusoap
Produktion:DE, 2003
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1