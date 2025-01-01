Zum Inhalt springenBarrierefrei
SAT.1Staffel 9Folge 74
Folge 74: Herzensangelegenheit

22 Min.Ab 12

Die 19-jährige Berufsschülerin Lara Feldmann wird nach einem Tanztraining in der Umkleidekabine niedergestochen. Sie überlebt den Angriff nicht. Die Kommissare ermitteln zwischen heißen Rhythmen und eiskalter Berechnung und stoßen dabei auf eine mörderische Symphonie aus dunklen Geheimnissen.

SAT.1
