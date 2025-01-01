Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln
Folge 75: Frauenarzt Dr. Köster
22 Min.Ab 12
Frauenarzt Dr. Köster befummelt die Studentin Lena und wird drei Tage später erdrosselt in seiner Praxis aufgefunden. Ein Racheakt? Die Kommissare ermitteln und stoßen schnell auf eine geheimnisvolle DVD ...
Genre:Krimi-Drama, Dokusoap
Produktion:DE, 2003
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1