Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln
Folge 81: Ohnmacht
22 Min.Ab 12
Tödlicher Wahnsinn: Der Zivildienstleistende Hannes Bönsch wird brutal in einer psychiatrischen Klinik erstochen. Hat die 17-jährige Patientin Linda ihn im Wahn getötet, oder ist der junge Mann das Opfer einer mörderischen Intrige geworden?
Genre:Krimi-Drama, Dokusoap
Produktion:DE, 2003
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1