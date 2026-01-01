Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln
Folge 83: Der letzte Tanz
22 Min.Ab 12
Blutige Rosen: Die 28-jährige Stripperin Lexi Richter wird nach einer Show brutal erschlagen in ihrer Garderobe aufgefunden. Die Ermittlungen im Rotlichtmilieu drehen sich im Kreis, bis ein "Hauch von Nichts" die Kommissare auf die Spur des Täters bringt ...
Alle 13 Staffeln und Folgen
Genre:Krimi-Drama, Dokusoap
Produktion:DE, 2003
Altersfreigabe:
12
