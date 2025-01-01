Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln
Folge 84: Fleischbeschau
22 Min.Ab 12
Wenn Mädchenträume schamlos ausgenutzt werden: Das Amateurmodel Madeleine Beil findet ihren Modelagenten Ulf Schnirch nach einer heißen Partynacht tot auf. Die Kommissare fahnden in einem Milieu, das junge Mädchen dazu bringt, ihren Körper und schließlich auch ihre Seele zu verkaufen.
Alle 13 Staffeln und Folgen
Genre:Krimi-Drama, Dokusoap
Produktion:DE, 2003
Copyrights:© SAT.1