Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln

Fleischbeschau

SAT.1Staffel 9Folge 84
Fleischbeschau

FleischbeschauJetzt kostenlos streamen

Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln

Folge 84: Fleischbeschau

22 Min.Ab 12

Wenn Mädchenträume schamlos ausgenutzt werden: Das Amateurmodel Madeleine Beil findet ihren Modelagenten Ulf Schnirch nach einer heißen Partynacht tot auf. Die Kommissare fahnden in einem Milieu, das junge Mädchen dazu bringt, ihren Körper und schließlich auch ihre Seele zu verkaufen.

Weitere Folgen in Staffel 9

Alle Staffeln im Überblick

Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln
SAT.1
Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln

Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln

Alle 13 Staffeln und Folgen