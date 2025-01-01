Zum Inhalt springenBarrierefrei
Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln

Aussichtslos

SAT.1Staffel 9Folge 85
Aussichtslos

Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln

Folge 85: Aussichtslos

22 Min.Ab 12

Zu hoch gepokert? Der 19-jährige Adi Schröder bezahlt beim Glücksspiel mit seinem Leben. Er wird erschossen in einem Duisburger Jugendzentrum aufgefunden. Ein Suizid? Seine drei Mitspieler schweigen, bis einer von ihnen ein überraschendes Geständnis macht ...

