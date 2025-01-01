Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln
Folge 89: Der gestürzte Cowboy
22 Min.Ab 12
Tiefer Fall - der 30-jährige Callboy Felipe Garcia Sanchez wird von einem Balkon gestoßen und ist sofort tot. Warum musste der gut aussehende Latinlover sterben? Die Kommissare nehmen die Kunden des Opfers unter die Lupe und kommen so mehr als einem Geheimnis auf die Schliche ...
Weitere Folgen in Staffel 9
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln
Alle 13 Staffeln und Folgen
Genre:Krimi-Drama, Dokusoap
Produktion:DE, 2003
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1