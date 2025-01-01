Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln

Ein ungebetener Gast

SAT.1Staffel 9Folge 90
Ein ungebetener Gast

Ein ungebetener GastJetzt kostenlos streamen

Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln

Folge 90: Ein ungebetener Gast

22 Min.Ab 12

Wenn der Handwerker zweimal klingelt ... Die Hausfrau Uschi Gerlach wird erstochen und halbnackt in ihrer Wohnung aufgefunden. Schnell stellt sich heraus, dass die verheiratete Frau die Dienste ihres Handwerkers mit Sex bezahlte. Hat dieses absonderliche Geschäft etwas mit ihrem Tod zu tun?

Weitere Folgen in Staffel 9

Alle Staffeln im Überblick

Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln
SAT.1
Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln

Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln

Alle 13 Staffeln und Folgen