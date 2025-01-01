Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln
Folge 99: Der Schnüffler
22 Min.Ab 12
Der heutige Fall der Kommissare befasst sich mit dem kaltblütigen Mord an Scheidungsanwalt Carsten Petersen. Er wurde geradezu hingerichtet. Eine Augenzeugin will gesehen haben, wie ein Polizist die tödlichen Schüsse abgegeben hat. Doch die Ermittler bleiben skeptisch. Als der Täter aber ein zweites Mal zuschlägt, erhärtet sich der Verdacht, dass er aus den eigenen Reihen kommt ...
Weitere Folgen in Staffel 9
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln
Alle 13 Staffeln und Folgen
Genre:Krimi-Drama, Dokusoap
Produktion:DE, 2003
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1