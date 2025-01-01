Zum Inhalt springenBarrierefrei
Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln

SAT.1Staffel 12Folge 14
Folge 14: Amors Pfeil

23 Min.

Obwohl es sein Vater ihm verboten hat, holt sich der zwölfjährige Felix ein gefährliches Spielzeug aus dessen Arbeitszimmer: Einen schweren Bogen und Pfeile mit eisernen Widerhaken. Wenig später findet ein Spaziergänger die Studentin Julia Paleske tot im Park. Tödlich getroffen von einem der Pfeile ...

