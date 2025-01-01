Zum Inhalt springenBarrierefrei
Opa im Brennpunkt

SAT.1Staffel 12Folge 17
Folge 17: Opa im Brennpunkt

23 Min.

Rentner Johann Brinkler wird zum Sündenbock seines Viertels, als er aus Notwehr einen jungen Mann anschießt. Den unberechenbaren Konsequenzen zum Trotz, denkt der alte Mann nicht daran, aus dem Problemviertel fort zu ziehen. Die Strafe folgt auf dem Fuße ...

SAT.1
