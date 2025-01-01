Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln
Folge 2: Hassliebe
23 Min.
Martha Junker wird von einem zwielichtigen Rockertypen brutal zusammengeschlagen. Bei den Kommissaren belastet die 36-Jährige überraschend ihren Mann Peter. Der hatte sie kürzlich wegen einer Jüngeren verlassen ...
Weitere Folgen in Staffel 12
Genre:Krimi-Drama, Dokusoap
Produktion:DE, 2003
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© SAT.1