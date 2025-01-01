Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln
Folge 21: Aus Schrot und Korn
23 Min.
Bäckergesellen finden ihren Chef Mario Drahlske kopfüber und tot in einer Teigrührmaschine der Backstube. Jemand hat den Juniorchef im Teig erstickt. Die Kommissare ermitteln im Umfeld des jungen Mannes und stoßen auf ein dunkles Familiengeheimnis.
Weitere Folgen in Staffel 12
Alle Staffeln im Überblick
Alle 13 Staffeln und Folgen
Genre:Krimi-Drama, Dokusoap
Produktion:DE, 2003
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© SAT.1