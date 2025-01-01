Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln
Folge 29: Am helllichten Tag
22 Min.
Die zehn Monate alte Meggie verschwindet in einem Park aus ihrem Buggy, weil ihre junge Mutter kurz nicht aufpasst. Sofort beginnt die fieberhafte Suche der Polizei. Wer hat das Baby nur entführt?
Genre:Krimi-Drama, Dokusoap
Produktion:DE, 2003
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© SAT.1