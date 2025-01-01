Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln
Folge 3: Alles rächt sich
23 Min.
Notruf aus dem Kinderzimmer - die sechsjährige Lisa Hoffmann ist alleine zu Hause, als sich ein Fremder gewaltsam Zutritt ins Haus verschafft. Lisa verschanzt sich in ihrem Zimmer und verständigt die Polizei. Doch der Mann hat es auf etwas ganz anderes abgesehen ...
