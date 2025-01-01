Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln
Folge 31: Ärzte mit Grenzen
23 Min.
Rache für den Tod seines Sohnes? Der kleine Dennis stirbt bei einer Herz-OP. Die Leiche des zuständigen Arztes wird Tage später im Hof der Klinik gefunden. Hat der schmerzvolle Verlust seines Kindes den Vater zum Mörder gemacht?
Genre:Krimi-Drama, Dokusoap
Produktion:DE, 2003
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© SAT.1