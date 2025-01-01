Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln
Folge 39: Die Kurve kratzen
21 Min.
Die Kommissare ermitteln in einer Schlägerei unter Jugendlichen. Die Spur führt ins "El Nino", einem Boxstudio in dem Jugendliche trainieren ihre Aggressionen zu kontrollieren. Doch irgendwas läuft dort schief. Als kurz darauf der Trainer des Studios schwer verletzt wird, droht die Gewalt zu eskalieren ...
Genre:Krimi-Drama, Dokusoap
Produktion:DE, 2003
