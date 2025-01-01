Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln
Folge 51: Tod eines Sugardaddys
23 Min.
Bevor der 60-jährige Ludwig Maas bei einer deutlich Jüngeren zum Schuss kommen kann, wird er mit sechs Schüssen niedergestreckt. Ein am Tatort zurückgelassener Schlüsselbund gibt Rätsel auf: Gab es eine Zeugin? Oder gehört er der Täterin?
Genre:Krimi-Drama, Dokusoap
Produktion:DE, 2003
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© SAT.1