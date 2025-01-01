Zum Inhalt springenBarrierefrei
Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln

Verblendet

SAT.1Staffel 12Folge 54
Folge 54: Verblendet

21 Min.

Der erblindete Nick Martens findet die Leiche seiner Frau Sabrina in der gemeinsamen Wohnung. Der Täter hat seinem offenbar ahnungslosen Opfer die Halsschlagader durchschnitten. Durch die Ermittlungen der Polizei muss Nick erfahren, dass in seiner Welt nichts so gewesen ist, wie es schien.

SAT.1
