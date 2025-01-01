Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln
Folge 8: Tod einer Leiche
23 Min.
Ein Mann wird überfahren. Miriam, die junge Fahrerin, glaubt sie sei für den Tod des Mannes verantwortlich. Ihr Freund, der Beifahrer, drängt sie zur Fahrerflucht. Miriam hat Schuldgefühle und versucht sich umzubringen. Doch hat sie den Mann wirklich umgebracht?
